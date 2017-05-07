«Ночные волки» с планшетом танкиста уральца «штурмовали» Прагу
Память героя Ивана Гончаренко почтят шествием «Бессмертный полк».
Память героя Ивана Гончаренко почтят шествием «Бессмертный полк».
6 мая 2017 года колонна мотоциклистов Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» в рамках мотомарша «Дорогами Победы “На Берлин — 2017”» прибыла в Прагу.
Сперва байкеры посетили Ольшанское кладбище, на котором зажгли свечи памяти павших бойцов Красной Армии, а так же выполнили завет учеников и преподавателей
Во время освобождения Праги в 1945 году командир танка Т-34−85 № 24 1-го танкового батальона 63-й гвардейской «Челябинской» танковой бригады 10-го гвардейского
Более того 8 мая в Праге будет организовано шествие «Бессмертный полк», в котором портрет Ивана Григорьевича возглавит колонну. Следующее задание будет выполнено в Берлине. Там оставят планшет Надежды Алексеевны Кириловой.