«Ночные волки» с планшетом танкиста уральца «штурмовали» Прагу

Сперва байкеры посетили Ольшанское кладбище, на котором зажгли свечи памяти павших бойцов Красной Армии, а так же выполнили завет учеников и преподавателей школы-интерната № 13 из Екатеринбурга, оставив планшет Ивана Григорьевича ́Гончаренко (1920 — 9 мая 1945) — советского офицера, гвардии лейтенант, танкиста.

Во время освобождения Праги в 1945 году командир танка Т-34−85 № 24 1-го танкового батальона 63-й гвардейской «Челябинской» танковой бригады 10-го гвардейского Уральско-Львовского добровольческого танкового корпуса гвардии лейтенант Иван Гончаренко первым ворвался в город. Его танк был подбит в бою, а сам командир танка — погиб. В честь его машины, как первой из пришедших на помощь восставшей Праге, в столице Чехословакии был установлен памятник с танком ИС-2, который позднее, после «бархатной революции» в 1991 году, был демонтирован с постамента, а сам постамент уничтожен.

Более того 8 мая в Праге будет организовано шествие «Бессмертный полк», в котором портрет Ивана Григорьевича возглавит колонну. Следующее задание будет выполнено в Берлине. Там оставят планшет Надежды Алексеевны Кириловой.