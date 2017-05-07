Гидрометцентр: Парад Победы в Волгограде пройдет под дождем

Как сообщает ВДТВ со ссылкой на Гидрометцентр России по Волгоградской области, пасмурная погода в День Победы ожидается в областном центре с самого утра и до вечера.

Температура воздуха 9 мая прогреется в Волгограде до +21°С. Ветер будет дуть западный со скоростью 6 метров в секунду.

Ответим, что облачная с прояснениями погода установится в Волгограде с 7 мая. Дожди, которые ожидаются во вторник, задержатся до конца недели. Прояснится лишь в пятницу, 12 мая.