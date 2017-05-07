В потолке канадского аэропорта поселился маленький енот
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В терминале внутренних рейсов аэропорта Торонто пассажиров теперь встречает маленький енот, поселившийся в потолке, сообщает канадский портал CBC News.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В терминале внутренних рейсов аэропорта Торонто пассажиров теперь встречает маленький енот, поселившийся в потолке, сообщает канадский портал CBC News.
Пользователи соцсетей опубликовали несколько роликов, на которых зверек оглядывает обрадовавшихся ему пассажиров через дыру в потолке. Большинство людей умиляются маленькому зверьку и приветствуют его.
Автор заметки в CBC News отмечает, что в последнее время жителям Торонто нет отбоя от енотов. «Они везде. Они едят все. Их ночные крики стали непрошеным саундтреком к весне и лету», — пишет он.
И вот теперь, отмечает он далее, они стали «официальными послами» Торонто для посетителей города со всех уголков страны.
Кэмерон Грэм, автор одного из видео с енотом, поделился с CBC своими впечатлениями от неожиданного появления зверька. «Мы почти ждали, что он спустится, одетый в маленькую униформу, и спросит, не нужна ли нам помощь с багажом», — шутит он.