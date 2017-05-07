В потолке канадского аэропорта поселился маленький енот

​Пользователи соцсетей опубликовали несколько роликов, на которых зверек оглядывает обрадовавшихся ему пассажиров через дыру в потолке. Большинство людей умиляются маленькому зверьку и приветствуют его.

Автор заметки в CBC News отмечает, что в последнее время жителям Торонто нет отбоя от енотов. «Они везде. Они едят все. Их ночные крики стали непрошеным саундтреком к весне и лету», — пишет он.