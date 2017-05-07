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13:57 (мск), источник: РИА Новости

В потолке канадского аэропорта поселился маленький енот

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В терминале внутренних рейсов аэропорта Торонто пассажиров теперь встречает маленький енот, поселившийся в потолке, сообщает канадский портал CBC News.

​Пользователи соцсетей опубликовали несколько роликов, на которых зверек оглядывает обрадовавшихся ему пассажиров через дыру в потолке. Большинство людей умиляются маленькому зверьку и приветствуют его.

Автор заметки в CBC News отмечает, что в последнее время жителям Торонто нет отбоя от енотов. «Они везде. Они едят все. Их ночные крики стали непрошеным саундтреком к весне и лету», — пишет он.

​И вот теперь, отмечает он далее, они стали «официальными послами» Торонто для посетителей города со всех уголков страны.

Кэмерон Грэм, автор одного из видео с енотом, поделился с CBC своими впечатлениями от неожиданного появления зверька. «Мы почти ждали, что он спустится, одетый в маленькую униформу, и спросит, не нужна ли нам помощь с багажом», — шутит он.

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