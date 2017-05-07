В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы
Посмотреть на тренировку военных пришли более 3 тысяч человек.
Посмотреть на тренировку военных пришли более 3 тысяч человек.
7 мая в Самаре на площади Куйбышева состоялся генеральный прогон военного парада пеших и механизированных колонн.
По данным
В этом году в самарском параде примут участие более 1700 человек, 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной техники, среди них — впервые танки Т-72 новейшей модификации Б3.
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