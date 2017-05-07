В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы

7 мая в Самаре на площади Куйбышева состоялся генеральный прогон военного парада пеших и механизированных колонн.

По данным пресс-службы Центрального военного округа, посмотреть на тренировку пришли более 3 тысяч жителей и гостей города, в том числе и дети. На это раз репетиция прошла с участием авиации. Над площадью пролетели несколько вертолетов и истребителей.

В этом году в самарском параде примут участие более 1700 человек, 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной техники, среди них — впервые танки Т-72 новейшей модификации Б3.