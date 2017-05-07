На центральной площади Кишинева выставили советскую военную технику
Президент Молдовы распорядился, чтобы на главной Кишинева прошла выставка советской военной техники.
Президент Молдовы распорядился, чтобы на главной Кишинева прошла выставка советской военной техники.
КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ об организации выставки советской военной техники на площади Великого национального собрания в рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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В 2016 году ко Дню Победы на центральную площадь Кишинева привезли американские хаммеры по распоряжению на тот момент главы Минобороны Анатола Шалару,