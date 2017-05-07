На центральной площади Кишинева выставили советскую военную технику

«Это вам не НАТО-вские хаммеры. Приказал министерству обороны выставить в этом году на центральной площади Кишинева советскую военную технику, с сегодняшнего дня и до 10-го мая. Никто и ничто не заставит нас забыть великий подвиг наших дедов и прадедов. Мы помним. Мы гордимся», — написал в воскресенье глава государства на своей странице в социальной сети Facebook.

В 2016 году ко Дню Победы на центральную площадь Кишинева привезли американские хаммеры по распоряжению на тот момент главы Минобороны Анатола Шалару, экс-члена Либеральной партии. Сначала планировалось выставить технику НАТО 9 мая, однако протесты общественности привели к тому, что автомобили показали днем ранее. В итоге американские военные покинули центральную площадь Кишинева вечером 8 мая.