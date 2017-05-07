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14:33 (мск), источник: Sputnik.md

На центральной площади Кишинева выставили советскую военную технику

Президент Молдовы распорядился, чтобы на главной Кишинева прошла выставка советской военной техники.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ об организации выставки советской военной техники на площади Великого национального собрания в рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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«Это вам не НАТО-вские хаммеры. Приказал министерству обороны выставить в этом году на центральной площади Кишинева советскую военную технику, с сегодняшнего дня и до 10-го мая. Никто и ничто не заставит нас забыть великий подвиг наших дедов и прадедов. Мы помним. Мы гордимся», — написал в воскресенье глава государства на своей странице в социальной сети Facebook.

В 2016 году ко Дню Победы на центральную площадь Кишинева привезли американские хаммеры по распоряжению на тот момент главы Минобороны Анатола Шалару, экс-члена Либеральной партии. Сначала планировалось выставить технику НАТО 9 мая, однако протесты общественности привели к тому, что автомобили показали днем ранее. В итоге американские военные покинули центральную площадь Кишинева вечером 8 мая.

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