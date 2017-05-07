Крупный град выпал в Башкирии
В городе Дюртюли в Башкирии выпал град. В воскресенье в первой половине дня весь город накрыло ледяной дробью, сообщают местные жители.
В городе Дюртюли в Башкирии выпал град. В воскресенье в первой половине дня весь город накрыло ледяной дробью, сообщают местные жители.
Многие горожане жалуются, что град испортил их планы на выходные.
Сегодня в Дюртюлях, как и по всей Башкирии, сохраняется прохладная погода. По данным синоптиков, на западе республики в течение дня будет переменная облачность, местами дожди, температура около +7 градусов.