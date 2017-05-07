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14:47 (мск), источник: PROUFU.ru

Крупный град выпал в Башкирии

В городе Дюртюли в Башкирии выпал град. В воскресенье в первой половине дня весь город накрыло ледяной дробью, сообщают местные жители.

Многие горожане жалуются, что град испортил их планы на выходные.

Источник: Proufu.ru

Сегодня в Дюртюлях, как и по всей Башкирии, сохраняется прохладная погода. По данным синоптиков, на западе республики в течение дня будет переменная облачность, местами дожди, температура около +7 градусов.

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