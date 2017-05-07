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15:21 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Опубликовано видео зрелищного флешмоба байкеров ко Дню Победы в Волгограде

В Волгограде 6 мая клуб Kamaz Family организовал флешмоб с участием 80 мотоциклистов, посвященный Дню Победы.

Как сообщает ВДТВ, в вечернее время 80 байкеров на парковке ТРЦ «Комсомолл» в Дзержинском районе Волгограда выстроили с помощью мотоциклов огромную надпись «9 мая» и звезду.

Видео зрелищного мероприятия появилось на видеохостинге Youtube 7 мая. Ролик принадлежит проекту Bespilotnik_vlg.

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