Опубликовано видео зрелищного флешмоба байкеров ко Дню Победы в Волгограде

Как сообщает ВДТВ, в вечернее время 80 байкеров на парковке ТРЦ «Комсомолл» в Дзержинском районе Волгограда выстроили с помощью мотоциклов огромную надпись «9 мая» и звезду.

Видео зрелищного мероприятия появилось на видеохостинге Youtube 7 мая. Ролик принадлежит проекту Bespilotnik_vlg.