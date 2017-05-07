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15:18 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани пассажир набросился на водителя автобуса за отказ высадить его вне остановки

В Казани между пассажиром и водителем автобуса 75-го маршрута возникла потасовка. Об этом сообщил телеканал «Эфир-24». Инцидент произошел на проспекте Амирхана.

По словам водителя автобуса, пассажир во время движения постучал к нему в кабину и попросил высадить его в неположенном месте. Водитель проигнорировал его просьбу и остановил автобус на положенной остановке. Недовольный пассажир, похоже, решил наказать «строптивого» водителя за невыполненную просьбу.

По предварительным данным, неадекватный пассажир напал на водителя, а после того, как его насильно высадили из салона, бросил в окно кусок металлической трубы и разбил стекло автобуса. К счастью, рядом в этот момент людей не было.

Сразу после случившегося дебошира помогли задержать другие пассажиры. Они передали неадекватного мужчину в руки полицейским. Задержанный пассажир не признал своей вины. По его словам, это водитель автобуса напал на него.

Это не первый случай нападения на водителей автобуса в этом году. В апреле в Набережных Челнах пассажир микроавтобуса напал на водителя с ножом. Поводом для конфликта стало то, что водитель попросил заплатить за проезд.

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