В Казани пассажир набросился на водителя автобуса за отказ высадить его вне остановки

По словам водителя автобуса, пассажир во время движения постучал к нему в кабину и попросил высадить его в неположенном месте. Водитель проигнорировал его просьбу и остановил автобус на положенной остановке. Недовольный пассажир, похоже, решил наказать «строптивого» водителя за невыполненную просьбу.

По предварительным данным, неадекватный пассажир напал на водителя, а после того, как его насильно высадили из салона, бросил в окно кусок металлической трубы и разбил стекло автобуса. К счастью, рядом в этот момент людей не было.

Сразу после случившегося дебошира помогли задержать другие пассажиры. Они передали неадекватного мужчину в руки полицейским. Задержанный пассажир не признал своей вины. По его словам, это водитель автобуса напал на него.

Это не первый случай нападения на водителей автобуса в этом году. В апреле в Набережных Челнах пассажир микроавтобуса напал на водителя с ножом. Поводом для конфликта стало то, что водитель попросил заплатить за проезд.