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18:18 (мск), источник: Newtimes.kz

Карагандинцы возмущены туалетом за 100 тенге

В центральном парке Караганды стоимость разового посещения туалета составляет 100 тенге, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Пользователь соцсетей выложил фото дорогостоящего туалета. Карагандинец возмущен ценой.

«Туалетный бизнес в центральном парке Караганды процветает. Почему бы не сделать его бесплатным хотя бы в праздничные дни? Берут деньги с пенсионеров и детей! Стыдно…», — написал он.

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