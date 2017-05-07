Карагандинцы возмущены туалетом за 100 тенге
В центральном парке Караганды стоимость разового посещения туалета составляет 100 тенге, передает ИА «NewTimes.kz».
В центральном парке Караганды стоимость разового посещения туалета составляет 100 тенге, передает ИА «NewTimes.kz».
Пользователь соцсетей выложил фото дорогостоящего туалета. Карагандинец возмущен ценой.
«Туалетный бизнес в центральном парке Караганды процветает. Почему бы не сделать его бесплатным хотя бы в праздничные дни? Берут деньги с пенсионеров и детей! Стыдно…», — написал он.