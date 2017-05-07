Пермские студенты провели флешмоб в честь Дня радио

Студенты ПГНИУ провели флешмоб в честь Дня радио. 5 мая они вместе с преподавателями вышли на коллективную радиозарядку. В течение 20 минут участники акции делали физические упражнения под музыкальные заставки советских времён на площади перед университетским фонтаном.

Акция прошла в ПГНИУ неслучайно. На физическом факультете классического университета с 1953 года существует кафедра радиоэлектроники и защиты информации. В ПГНИУ также работает единственное в Пермском крае университетское радио.

Напомним, 7 мая, в России отмечают День радио. Праздник ежегодно отмечают в стране с 1945 года.