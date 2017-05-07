Водители на юге Башкирии стали свидетелями пыльной бури

По словам автора фото, на одной из трасс в Баймакском районе Башкирии из-за стены пыли не видно дороги. Местами видимость падает до 100 метров.

Напомним, зимой многие трассы в Зауралье заносило снегом. Так, в 2015—2016 годах несколько населенных пунктов в Хайбуллинском районе остались практически отрезанными от остального мира из-за сильнейшего снегопада и бурана.