Водители на юге Башкирии стали свидетелями пыльной бури
На трассе в башкирском Зауралье разыгралась настоящая пыльная буря. Фотографии необычного явления выложили в соцсетях автолюбители.
На трассе в башкирском Зауралье разыгралась настоящая пыльная буря. Фотографии необычного явления выложили в соцсетях автолюбители.
По словам автора фото, на одной из трасс в Баймакском районе Башкирии
Напомним, зимой многие трассы в Зауралье заносило снегом. Так, в 2015—2016 годах несколько населенных пунктов в Хайбуллинском районе остались практически отрезанными от остального мира