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20:24 (мск), источник: PROUFU.ru

Водители на юге Башкирии стали свидетелями пыльной бури

На трассе в башкирском Зауралье разыгралась настоящая пыльная буря. Фотографии необычного явления выложили в соцсетях автолюбители.

По словам автора фото, на одной из трасс в Баймакском районе Башкирии из-за стены пыли не видно дороги. Местами видимость падает до 100 метров.

Напомним, зимой многие трассы в Зауралье заносило снегом. Так, в 2015—2016 годах несколько населенных пунктов в Хайбуллинском районе остались практически отрезанными от остального мира из-за сильнейшего снегопада и бурана.

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