В Омске напротив мэрии заработал фонтан «Изобилие»
Большинство водных источников забьют 9 мая.
Большинство водных источников забьют 9 мая.
7 мая в Омске, в сквере напротив мэрии, заработал фонтан «Изобилие». Это старейшее архитектурное водное сооружение города, построенное в 1949 году.
К сову, фонтан создавали по проекту двух архитекторов, В. Д. Дооса и И. Н. Ратько св стиле сталинского ампира. «Изобилие» символизируют изображения с корзинами фруктов и различных яств. Также можно рассмотреть советские корабельные штурвалы и пятиконечные звезды.
Мало кто знает, что в водном сооружении от старости образовались трещины, и воду приходится подливать каждый день.
Тем не менее фонтан радует омичей по сегодняшний день.
Напомним, что 28 апреля заработали фонтаны на улице Чокана Валиханова и у цирка.
А 9 мая, в День Победы забьют водные струи из всех источников Омска.