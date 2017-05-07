В Омске напротив мэрии заработал фонтан «Изобилие»

7 мая в Омске, в сквере напротив мэрии, заработал фонтан «Изобилие». Это старейшее архитектурное водное сооружение города, построенное в 1949 году.

К сову, фонтан создавали по проекту двух архитекторов, В. Д. Дооса и И. Н. Ратько св стиле сталинского ампира. «Изобилие» символизируют изображения с корзинами фруктов и различных яств. Также можно рассмотреть советские корабельные штурвалы и пятиконечные звезды.

Мало кто знает, что в водном сооружении от старости образовались трещины, и воду приходится подливать каждый день.

Тем не менее фонтан радует омичей по сегодняшний день.