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20:29 (мск), источник: Om1.ru

В Омске напротив мэрии заработал фонтан «Изобилие»

Большинство водных источников забьют 9 мая.

7 мая в Омске, в сквере напротив мэрии, заработал фонтан «Изобилие». Это старейшее архитектурное водное сооружение города, построенное в 1949 году.

К сову, фонтан создавали по проекту двух архитекторов, В. Д. Дооса и И. Н. Ратько св стиле сталинского ампира. «Изобилие» символизируют изображения с корзинами фруктов и различных яств. Также можно рассмотреть советские корабельные штурвалы и пятиконечные звезды.

Мало кто знает, что в водном сооружении от старости образовались трещины, и воду приходится подливать каждый день.

Тем не менее фонтан радует омичей по сегодняшний день.

Напомним, что 28 апреля заработали фонтаны на улице Чокана Валиханова и у цирка.

А 9 мая, в День Победы забьют водные струи из всех источников Омска.

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