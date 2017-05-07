Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался один из старейших актеров мира
СМИ: К берегам Японии прибивает корабли "призраки" с мертвецами
Литва: Москва ответила отказом на просьбу о правовой помощи
ЖКХ без счетчиков может подешеветь в разы
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Благородные девицы: необычные судьбы выпускниц СмольногоИнститут, созданный скорее в экспериментальном порядке, просуществовал почти полтора столетия, дав начало всему женскому образованию в России
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
Европа в панике от количества приезжающих украинцев – эксперт
СМИ: Волочкова разделась, прикрылась любимым котом
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
РФ готовит ядреный ответ на «быстрый глобальный удар» США – СМИ
СМИ о причине отказа Трампа встречаться с Путиным
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
12Бал Met Gala 2017
8Дебаты Макрона и Ле Пен
9Юбилей Корейской народной армии
17:18 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Прогноз погоды в Украине 8 мая: ожидаются дожди с грозами, местами — град

В понедельник, 8 мая, почти во всех областях Украины пройдут дожди.

Источник: Telegraf.com.ua

Как сообщает Гидрометцентр, в западных областях будет облачно с прояснениями, дождь (днем и ночью), местами грозы. Температура в течение суток достигнет отметки +9..+15 градусов, днем на Закарпатье до +18 градусов.

В северных областях — облачно с прояснениями, дождь (ночью и днем), местами грозы. Температура в течение суток достигнет отметки +9..+21 градусов.

В центральных областях также будет облачно, днем дождь с грозами. Местами ожидается град. Температура в течение суток достигнет отметки +9..+26 градусов.

В восточных областях ночью будет без осадков, однако днем — дождь. Температура в течение суток достигнет отметки +9..+26 градусов. В южных областях днем пройдут дожди, местами — грозы, в отдельных районах град. Температура в течение суток достигнет отметки +9..+25 градусов.

В Киеве также облачно, ночью и днем ожидается небольшой дождь. Температура в течение суток достигнет отметки +9..+19 градусов.

В Крыму ночью осадков не ожидается, однако днем дожди с грозами. Температура в течение суток достигнет отметки +9..+23 градусов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+12°
полупрозрачная облачность
754 мм рт. ст.
нормальное
58 %
повышенная
9 м/с
умеренный ветер
Истории покушений на знаменитостей из мира шоу-бизнеса (Фото)
Сборная России разгромила Италию в матче чемпионата мира
Киев не пустит на Евровидение посещавших Крым журналистов из РФ
В Москве назвали главным в отношениях с США позицию Трампа
КНДР заявила о задержании гражданина США
Боевики ИГ напали на базу в Ираке, где размещены военные из США
СМИ: Макрон лидирует на выборах президента Франции
В Финляндии впервые пройдет шествие «Бессмертного полка»
Спорт
Россия громит итальянцев с рекордным для нынешнего ЧМ счетом Сборная России одержала победу со счетом 10:1
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Проживание в российских отелях подорожает
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
В Москве построят 49 станций метро за три года
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь