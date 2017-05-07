Прогноз погоды в Украине 8 мая: ожидаются дожди с грозами, местами — град

Как сообщает Гидрометцентр, в западных областях будет облачно с прояснениями, дождь (днем и ночью), местами грозы. Температура в течение суток достигнет отметки +9..+15 градусов, днем на Закарпатье до +18 градусов.

В северных областях — облачно с прояснениями, дождь (ночью и днем), местами грозы. Температура в течение суток достигнет отметки +9..+21 градусов.

В центральных областях также будет облачно, днем дождь с грозами. Местами ожидается град. Температура в течение суток достигнет отметки +9..+26 градусов.

В восточных областях ночью будет без осадков, однако днем — дождь. Температура в течение суток достигнет отметки +9..+26 градусов. В южных областях днем пройдут дожди, местами — грозы, в отдельных районах град. Температура в течение суток достигнет отметки +9..+25 градусов.

В Киеве также облачно, ночью и днем ожидается небольшой дождь. Температура в течение суток достигнет отметки +9..+19 градусов.

В Крыму ночью осадков не ожидается, однако днем дожди с грозами. Температура в течение суток достигнет отметки +9..+23 градусов.