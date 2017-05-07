Стивен Хокинг предрек гибель человечества через 100 лет

Одним из главных средств к спасению от перенаселения и других угроз для планеты может стать колонизация другой, пригодной для жизни планеты.

В новом документальном фильме «Стивен Хокинг: Экспедиция Новой Земли» физик рассказывает обо всех основных угрозах существования человечества: перенаселении, эпидемиях, астероидах и других факторах, способных уничтожить человечество и жизнь на Земле.

Отдельно знаменитый физик отметил опасность ядерной войны, искусственного интеллекта и генетически модифицированных вирусов.

Ранее Хокинг опубликовал другой, более оптимистичный прогноз, согласно которому у человечества есть примерно 1000 лет, чтобы найти пригодный для жизни мир и колонизировать его.