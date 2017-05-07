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17:56 (мск), источник: Nur.kz

Стивен Хокинг предрек гибель человечества через 100 лет

Британский физик отметил, что через 100 лет количество угроз для планеты возрастет настолько, что гибель всего человечества уже не будет являться фантастикой, сообщает Life.ru.

Источник: Nur.kz

Одним из главных средств к спасению от перенаселения и других угроз для планеты может стать колонизация другой, пригодной для жизни планеты.

В новом документальном фильме «Стивен Хокинг: Экспедиция Новой Земли» физик рассказывает обо всех основных угрозах существования человечества: перенаселении, эпидемиях, астероидах и других факторах, способных уничтожить человечество и жизнь на Земле.

Отдельно знаменитый физик отметил опасность ядерной войны, искусственного интеллекта и генетически модифицированных вирусов.

Ранее Хокинг опубликовал другой, более оптимистичный прогноз, согласно которому у человечества есть примерно 1000 лет, чтобы найти пригодный для жизни мир и колонизировать его.

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