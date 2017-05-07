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16:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Пакистанский пилот отдал управление самолетом стажеру и ушел спать

Старший пилот авиакомпании Pakistan International Airlines во время полета передал управление пассажирским лайнером стажеру и ушел спать. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщает издание Dawn.

Инцидент произошел 26 апреля, но известно об этом стало только сейчас. Самолет выполнял рейс Исламабад — Лондон. На борту находились 205 пассажиров.

Капитан и бывший президент Пакистанской ассоциации пилотов (PALPA) Амир Ахтар Хашми (Amir Akhtar Hashmi) покинул кабину, в которой находились еще два летчика, и отправился спать на одно из пассажирских мест вместо того, чтобы обучать стажера. Новичок остался управлять лайнером под присмотром второго пилота.

Спящего капитана заметил один из пассажиров бизнес-класса. Он сообщил об этом стюардессе, которая упомянула это происшествие в бортовом журнале. По информации издания, авиакомпания изначально не планировала предпринимать какие-либо действия в отношении Хашми, но вышестоящие службы потребовали проведения расследования.

В мае прошлого года сообщалось, что пилоты пассажирского Boeing 737, который следовал из Франции в Кувейт, уснули во время полета. Самолет при этом находился в режиме автопилота.

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