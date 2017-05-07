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17:31 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Священный остров «без женщин» в Японии станет объектом ЮНЕСКО

Японский остров, который запрещено посещать женщинам, рекомендован для включения в список заповедных исторических объектов ЮНЕСКО.

Остров Окиносима на юго-западе Японии считается настолько священным у синтоистов, что только мужчинам разрешается его посещать, сообщает газета «Асахи-симбун». Но и им запрещается что-либо вывозить с острова.

Рекомендация о предоставлении острову статуса объекта программы Всемирного наследия принята консультационным комитетом ЮНЕСКО, а окончательное решение об этом будет принято в июле в Париже.

На острове располагается храм, посвященный богине моря. Остров Окиносима был местом, где совершались ритуалы во имя спасения терпящих бедствие моряков. В период с V по IX век на остров приплывали торговцы из Кореи и Китая.

Религиозные запреты сохраняют свою силу на острове до сих пор. Прибывающие на остров мужчины обязаны раздеваться догола и проходить обряд очищения, а потом никогда не рассказывать о своем пребывании на острове.

«Если остров станет памятником ЮНЕСКО, эти проблемы придется решать», — пишет газета «Асахи-симбун», отмечая, что на острове могут появиться туристы.

Однако пока речи не идет об отмене запрета на посещение острова женщинами.

«Наша позиция останется неизменной, даже если остров станет памятником ЮНЕСКО», — говорят живущие в храме синтоисты.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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