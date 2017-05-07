Фестиваль водных фонариков снова пройдет в Уфе
В Уфе целых два вечера будет проходить фестиваль китайских водных фонариков.
В Уфе целых два вечера будет проходить фестиваль китайских водных фонариков.
Красочное мероприятие состоится 12 и 13 мая в парке культуры и отдыха «Первомайский», сообщает сайт столичной администрации.
Начало фестиваля в 21.00.
В пруд парка будут запускать два вида фонариков — в форме лотоса и в форме куба. Согласно древним китайским поверьям,
«Идейными вдохновителями проведения подобных фестивалей в России являются жители
В столице Башкортостана водные фонарики будут запускать уже во второй раз. Первый подобный фестиваль состоялся также в парке «Первомайском» в июне прошлого года.