Фестиваль водных фонариков снова пройдет в Уфе

Красочное мероприятие состоится 12 и 13 мая в парке культуры и отдыха «Первомайский», сообщает сайт столичной администрации.

Начало фестиваля в 21.00.

В пруд парка будут запускать два вида фонариков — в форме лотоса и в форме куба. Согласно древним китайским поверьям, фонари-лотосы исполняют романтические пожелания, а кубы — материальные.

«Идейными вдохновителями проведения подобных фестивалей в России являются жители Санкт-Петербурга, где четыре года назад Фестиваль водных фонариков прошел впервые», — сообщают организаторы.

В столице Башкортостана водные фонарики будут запускать уже во второй раз. Первый подобный фестиваль состоялся также в парке «Первомайском» в июне прошлого года.