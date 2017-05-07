Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
СМИ: К берегам Японии прибивает корабли "призраки" с мертвецами
Еще одна страна СНГ заявила об отказе от акции "Бессмертный полк"
СМИ подозревают Леру Кудрявцеву в беременности
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Благородные девицы: необычные судьбы выпускниц СмольногоИнститут, созданный скорее в экспериментальном порядке, просуществовал почти полтора столетия, дав начало всему женскому образованию в России
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Европа в панике от количества приезжающих украинцев – эксперт
"Сармат" не даст США выиграть войну с РФ - СМИ
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Лолита рассказала, почему ее мать избили в Киеве
В Сети обсудили фото обнаженной Волочковой с котом
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
14События недели в фотографиях
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
20:16 (мск), источник: PROUFU.ru

Фестиваль водных фонариков снова пройдет в Уфе

В Уфе целых два вечера будет проходить фестиваль китайских водных фонариков.

Источник: Proufu.ru

Красочное мероприятие состоится 12 и 13 мая в парке культуры и отдыха «Первомайский», сообщает сайт столичной администрации.

Начало фестиваля в 21.00.

В пруд парка будут запускать два вида фонариков — в форме лотоса и в форме куба. Согласно древним китайским поверьям, фонари-лотосы исполняют романтические пожелания, а кубы — материальные.

«Идейными вдохновителями проведения подобных фестивалей в России являются жители Санкт-Петербурга, где четыре года назад Фестиваль водных фонариков прошел впервые», — сообщают организаторы.

В столице Башкортостана водные фонарики будут запускать уже во второй раз. Первый подобный фестиваль состоялся также в парке «Первомайском» в июне прошлого года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Башкирии ювелирный магазин ограбили на 10 млн рублей
Московский «Спартак» стал чемпионом России по футболу
Макрон лидирует на президентских выборах во Франции
В Москве назвали главным в отношениях с США позицию Трампа
КНДР заявила о задержании гражданина США
Итальянский тренер обвинил сборную России в неуважении
Ле Пен признала поражение и поблагодарила своих сторонников
Президент Афганистана заявил об уничтожении лидера ИГИЛ в стране
Спорт
Россия громит итальянцев с рекордным для нынешнего ЧМ счетом Сборная России одержала победу со счетом 10:1
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь