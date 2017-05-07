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17:54 (мск), источник: Tengrinews

Пилот отдал управление самолетом стажеру и лег спать

Пилот пакистанской авиакомпании Pakistan International Airlines во время полета передал управление пассажирским лайнером стажеру и ушел спать, сообщает издание Dawn со ссылкой на источники.

Источник: Tengrinews

Инцидент произошел 26 апреля во время рейса Исламабад-Лондон, когда на борту самолета находилось 305 пассажиров.

За управление воздушным судном в тот день отвечал пилот Амир Ахтар Хашми и второй пилот Али Хассан Яздани. В кабине также находился второй пилот, проходивший стажеровку, Мохаммад Асад Али. Предполагалось, что Хашми во время полета будет обучать второго пилота, однако после взлета он оставил Али управлять воздушным судном, а сам направился «прилечь» в пассажирский салон. Второй пилот Яздани в это время занимал кресло наблюдателя, отмечает газета.

Инцидент на борту прошел бы незамеченным, если бы не жалобы пассажиров, о которых вынуждена была упомянуть в своем отчете стюардесса. Согласно ее сообщению, один из пассажиров «пожаловался, что не чувствует в себя в безопасности, когда капитан судна спит в бизнес-классе».

Как заявил газете представитель авиакомпании, Хашми был отстранен от полетов на время расследования инцидента.

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