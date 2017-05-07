Пилот отдал управление самолетом стажеру и лег спать
Пилот пакистанской авиакомпании Pakistan International Airlines во время полета передал управление пассажирским лайнером стажеру и ушел спать, сообщает издание Dawn со ссылкой на источники.
Пилот пакистанской авиакомпании Pakistan International Airlines во время полета передал управление пассажирским лайнером стажеру и ушел спать, сообщает издание Dawn со ссылкой на источники.
Инцидент произошел 26 апреля во время рейса
За управление воздушным судном в тот день отвечал пилот Амир Ахтар Хашми и второй пилот Али Хассан Яздани. В кабине также находился второй пилот, проходивший стажеровку, Мохаммад Асад Али. Предполагалось, что Хашми во время полета будет обучать второго пилота, однако после взлета он оставил Али управлять воздушным судном, а сам направился «прилечь» в пассажирский салон. Второй пилот Яздани в это время занимал кресло наблюдателя, отмечает газета.
Инцидент на борту прошел бы незамеченным, если бы не жалобы пассажиров, о которых вынуждена была упомянуть в своем отчете стюардесса. Согласно ее сообщению, один из пассажиров «пожаловался, что не чувствует в себя в безопасности, когда капитан судна спит в бизнес-классе».
Как заявил газете представитель авиакомпании, Хашми был отстранен от полетов на время расследования инцидента.