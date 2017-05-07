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18:57 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Церемония открытия Евровидения-2017. Онлайн-трансляция

В Киеве возле здания Верховной Рады Украины участники песенного конкурса Евровидение-2017 проходят по «красной дорожке». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Источник: "РИА Новости" Украина

В связи с проведением мероприятия, ряд дорог в центре украинской столицы перекрыты. На территорию, где проходит мероприятия, пускают только аккредитованных журналистов и фанатов. Также в городе усилены меры безопасности, правоохранители патрулируют улицы и метро в усиленном составе.

Желающие посмотреть на участников Евровидения находятся за ограждением. Делегации прибывают к «красной дорожке» на автомобилях с флагами своих стран, их приветствуют ведущие церемонии. Представители Украины, как принимающей страны, прибудут последними.

Неделя Евровидения проходит в Киеве с 7 по 13 мая. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

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