Церемония открытия Евровидения-2017. Онлайн-трансляция

В связи с проведением мероприятия, ряд дорог в центре украинской столицы перекрыты. На территорию, где проходит мероприятия, пускают только аккредитованных журналистов и фанатов. Также в городе усилены меры безопасности, правоохранители патрулируют улицы и метро в усиленном составе.

Желающие посмотреть на участников Евровидения находятся за ограждением. Делегации прибывают к «красной дорожке» на автомобилях с флагами своих стран, их приветствуют ведущие церемонии. Представители Украины, как принимающей страны, прибудут последними.