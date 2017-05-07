Молдову атакуют паразиты

В мире существует огромное количество паразитов, представляющих опасность для человека. И, к сожалению, это одна из тем, которую предпочитают не обсуждать публично, а ведь «ложная стыдливость» может стоить дорого: паразитарное заражение приводит к печальным последствиям, вплоть до летального исхода.

В общественном мнении существуют две диаметрально противоположные точки зрения на болезни, связанные с паразитами: первая, что на дворе 21 век и эта проблема в прошлом, и вторая, что заражение паразитами носит массовый характер и именно они являются главной причиной недомогания и всех болезней. Вторая точка зрения часто культивируется околонаучными передачами по телевидению. Истина, как это часто бывает, где-то посредине, говорит Sputnik Молдова врач-паразитолог Михаил Станку.

«Конечно, нельзя сказать, что абсолютно все имеют подобные проблемы. Но отрицать эту проблему в Молдове нельзя тем более. Сейчас распространение паразитов и поражение людей происходит самыми разными, порой неожиданными путями», — сказал Станку.

В Молдове статистика не самая утешительная — к большому сожалению, даже на постсоветском пространстве мы выглядим не лучшим образом, утверждает врач.

«В сравнение с западными странами, положение у нас не очень хорошее, а если сравнивать с республиками Средней Азии, то все не плохо. Главное, конечно, качество воды и общая культура населения, это одни из главных факторов, влияющих на распространение паразитов и паразитарных инфекций», — сообщил эксперт.

Открытое общество и возможность путешествовать и работать за рубежом это еще один, новый риск, для наших соотечественников.

«К сожалению, паразитов привозят издалека. И порой целые букеты заболеваний, в числе которых и малярия. Был случай, когда у человека был абсцесс печени после посещения экзотических стран из-за поражения паразитами. Перед поездкой в тропики и субтропики нужно хотя бы немного подготовиться. Относиться очень серьезно к питьевой воде, не купаться где попало. В зоне особого риска — рыба и морепродукты», — отметил собеседник.

Эксперт утверждает, что самые опасные страны это страны Юго-Восточной Азии, Центральной Африки и некоторые страны Латинской Америки. Там риск приобрести паразитов и привезти их в себе к себе же домой максимален.

Какие признаки и симптомы у взрослых и детей должны не просто насторожить, а заставить срочно идти к врачу-паразитологу?

«Проблема в том, что симптоматика чрезвычайно размыта, многие переносят заболевания на ногах, бывает, что симптомов вообще нет. В таких случаях паразитов выявляют случайно, при медицинском обследовании по другим поводам. Конечно, настораживает преобладание аллергической симптоматики, она часто встречается при паразитарном заражении», — резюмировал эксперт.

Из всех паразитарных заболеваний в Молдове чаще всего встречается энтеробиоз, вызываемый глистами — острицами. Поселяются они, как правило, у детей. Помимо остриц, наши сограждане чаще всего болеют аскаридозом, токсокарозом, трихоцефалезом, лямблиозом, эхинококкозом, токсоплазмозом и демодекозом.