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20:15 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинцы устроили автомобильный флешмоб в честь Дня Победы

В акции у ЛА «Трактор» использовали около 60 машин.

Челябинские автолюбители решили поздравить ветеранов и всех южноуральцев с Днём Победы масштабным флешмобом, выстроив из своих машин надпись «9 мая», видеозаписью организаторы поделились в социальной сети.

Акция прошла 6 мая на площадке у ЛА «Трактор», в построении участвовали около 60 легковых и грузовых автомобилей, украшенных флагами. Участники также выпустили в небо оранжевые и чёрные воздушные шары.

Напомним, в конце 2016 года челябинцы выстроили из своих машин огромную новогоднюю ёлку, которая попала в Книгу рекордов России.

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