Челябинцы устроили автомобильный флешмоб в честь Дня Победы

Челябинские автолюбители решили поздравить ветеранов и всех южноуральцев с Днём Победы масштабным флешмобом, выстроив из своих машин надпись «9 мая», видеозаписью организаторы поделились в социальной сети.

Акция прошла 6 мая на площадке у ЛА «Трактор», в построении участвовали около 60 легковых и грузовых автомобилей, украшенных флагами. Участники также выпустили в небо оранжевые и чёрные воздушные шары.