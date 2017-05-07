Челябинцы устроили автомобильный флешмоб в честь Дня Победы
В акции у ЛА «Трактор» использовали около 60 машин.
В акции у ЛА «Трактор» использовали около 60 машин.
Челябинские автолюбители решили поздравить ветеранов и всех южноуральцев с Днём Победы масштабным флешмобом, выстроив из своих машин надпись «9 мая», видеозаписью организаторы поделились в социальной сети.
Акция прошла 6 мая на площадке у ЛА «Трактор», в построении участвовали около 60 легковых и грузовых автомобилей, украшенных флагами. Участники также выпустили в небо оранжевые и чёрные воздушные шары.
Напомним, в конце 2016 года челябинцы выстроили из своих машин огромную новогоднюю ёлку, которая попала в Книгу рекордов России.