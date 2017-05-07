Завтра в центре Самары перекроют несколько улиц, а автобусы пустят в объезд

В понедельник, 8 мая, в Самаре пройдут несколько праздничных мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в связи с этим будет временно ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, с 06:00 8 мая до 01:00 10 мая будет закрыт проезд по улице Вилоновской от Галактионовской до Фрунзе и по улице Молодогвардейской от Ульяновской до Красноармейской.

С 08:00 до 14:00 нельзя будет проехать по улице Молодогвардейской от Студенческого переулка до Полевой и по улице Маяковского от Молодогвардейской до Волжского проспекта. Кроме того, до 18:00 здесь будет запрещена парковка и остановка автомобилей.

С 14:00 8 мая до 01:00 10 мая перекроют движение по улице Фрунзе от Вилоновской до Красноармейской, по улице Красноармейской от Галактионовской до Фрунзе и по улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе. Стоянка на этих улицах будет запрещена с 06:00.

Также с 14:00 8 мая до 16:00 9 мая ограничат проезд по улице Молодогвардейской от Ленинградской до Льва Толстого, по улице Некрасовской от Галактионовской до Чапаевской, по улице Льва Толстого от Галактионовской до Чапаевской, по улице Высоцкого от Галактионовской до Молодогвардейской, по улице Чапаевской от Льва Толстого до Красноармейской. В это же время будет действовать запрет на остановку и стоянку транспортных средств.

Помимо этого, автомобилистам не рекомендуют оставлять свои авто с 18:00 8 мая до 18:00 9 мая на Волжском проспекте на участке от улицы Лесной до улицы Полевой и на улице Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали.

На время дорожных ограничений общественный транспорт, за исключением трамваев, изменит свои схемы движения:

автобусы №№ 24, 92 с 00:00 до 14:00 проследуют по улицам Галактионовская и Красноармейская в обоих направлениях, с 14:00 до 24:00 — по улицам Галактионовская и Венцека в обоих направлениях; автобусы №№ 207, 297 с 00:00 до 14:00 будут ездить по улицам Самарская и Красноармейская в обоих направлениях; с 14:00 до 24:00 — по улицам Самарская и Венцека в обоих направлениях; автобусы №№ 34, 226, 240 с 14:00 до 24:00 будут курсировать по улицам Самарская и Венцека в обоих направлениях; автобусы №№ 37, 46, 47, 295 с 14:00 до 24:00 пустят по улицам Самарская и Венцека в обоих направлениях.