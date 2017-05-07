Бэнкси изобразил флаг Евросоюза без одной звезды
Английский художник в стиле
Английский художник в стиле
Представители художника подтвердили, что авторство граффити принадлежит ему. Фотографии работы над рисунком опубликованы в
По информации The Independent, поводом для изображения флага без одной звезды стал затянувшийся Brexit.
Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято по результатам референдума 23 июня 2016 года. Отказ от членства в Евросоюзе поддержали более половины проголосовавших.
28 марта 2017-го
3 мая стало известно, что Великобритания отказывается платить за Brexit 100 миллиардов евро. По мнению Франции и Германии, именно столько Соединенное Королевство должно ЕС из расчета взятых на себя долгосрочных финансовых обязательств. Британия готова заплатить не более трех миллиардов.
Бэнкси — псевдоним английского андерграундного художника