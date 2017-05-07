На выезд из Беларуси в Литву, Латвию и Польшу образовались очереди

По данным на 18.00, хуже всего обстояли дела в пункте пропуска «Каменный лог». Там ждали возможности попасть в Литву 500 большегрузных автомобилей. В «Беняконях» и «Привалке» — 180 и 125 фур соответственно. Немного свободнее в Котловке — 90 грузовиков.

Литовское направление стало самым популярным и среди водителей легковых автомобилей. 120 машин ждут оформления в Каменном Логе, 80 — в Котловке, 75 — в Бенякони и 30 — в Лоше. Совсем нет очередей из легковых авто на выезд из Беларуси в пункте пропуска Привалка.

Вереницы грузовиков собрались и на белорусско-латвийской границе. В пункте пропуска «Григоровщина» на выезд стоят 215 фур, в «Урбанах» — 140. В Урабанах скопилась и очередь из 40 легковых машин.

Несколько свободнее на границе с Польшей. В Берестовице дожидаются выезда из Беларуси 105 грузовиков, въехать пока не могут 120. В Брузгах очереди меньше — 58 машин на выезд и 50 на въезд. В Козловичах стоят 20 фур на выезд из Беларуси, на въезд — 25. Традиционные для польской границы очереди из легковых авто есть только в Берестовице — 48 машин. В Песчастке, Бресте и Домачево совершенно свободно.

Пункты пропуска функционируют в штатном режиме, с нагрузкой справляются — заверил в интервью БЕЛТА официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

Он пояснил, что очереди из фур появились из-за ограничения на ввоз топлива в Польшу, которые вынудили большинство перевозчиков выбирают литовское и латвийское направления. В выходные дни на 30−50% возрастает и поток легковых машин. А в первый и последний дни длинных желающих попасть в ЕС может быть еще больше.

Госпогранкомитет рекомендует при планировании поездок и выбирать маршруты через те пункты пропуска, где очередей меньше. Актуальную информацию о ситуации на границе можно узнать на сайте ГПК.