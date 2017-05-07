8 мая в Молдове ожидаются грозовые дожди

Температура воздуха составит в Бричанах и Сороках 17 градусов, в Бельцах и Оргееве на градус больше. В Кишиневе и Тирасполе термометры покажут 20 выше ноля, в Леове и Комрате 21, в Кагуле воздух прогреется до 22 градусов.

В ближайшие дни будет дождливо. В столице ожидается до +15. Ночью — семь выше ноля.