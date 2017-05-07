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20:04 (мск), источник: РИА Новости

Мать осужденного в США летчика Ярошенко скончалась в больнице Ростова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая — РИА Новости. Мать осужденного в США летчика Константина Ярошенко Любовь Ярошенко скончалась в больнице Ростова-на-Дону, сообщила РИА Новости жена Константина Виктория.

«Сегодня ночью Любовь Михайловна скончалась в 6-й больнице Ростова-на-Дону. Она легла в больницу с диагнозом рак 2-й степени, прогнозы врачей были положительными, но, видимо, попала какая-то инфекция», — сказала Виктория.

«Ей сделали четыре операции, последняя из которых была 25-го числа. Все это время она находилась в реанимации под присмотром врачей. Но сердце не выдержало такого количества операций», — добавила она.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.

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