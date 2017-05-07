Мать осужденного в США летчика Ярошенко скончалась в больнице Ростова

«Сегодня ночью Любовь Михайловна скончалась в 6-й больнице
«Ей сделали четыре операции, последняя из которых была 25-го числа. Все это время она находилась в реанимации под присмотром врачей. Но сердце не выдержало такого количества операций», — добавила она.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд