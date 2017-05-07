Мать осужденного в США летчика Ярошенко скончалась в больнице Ростова

«Сегодня ночью Любовь Михайловна скончалась в 6-й больнице Ростова-на-Дону. Она легла в больницу с диагнозом рак 2-й степени, прогнозы врачей были положительными, но, видимо, попала какая-то инфекция», — сказала Виктория.

«Ей сделали четыре операции, последняя из которых была 25-го числа. Все это время она находилась в реанимации под присмотром врачей. Но сердце не выдержало такого количества операций», — добавила она.