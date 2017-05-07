Мать летчика Ярошенко умерла от сердечного приступа
Любовь Ярошенко скончалась 6 мая в больнице
Любовь Ярошенко скончалась 6 мая в больнице
«Мать Константина Ярошенко скончалась вчера от сердечного приступа в ростовской больнице», — сказала Виктория Ярошенко.
Константин Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы. В Соединенные Штаты он был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Россиянин отбывает заключение в тюрьме
Россия неоднократно обращалась к США с просьбой выдать Ярошенко.