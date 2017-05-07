Мать летчика Ярошенко умерла от сердечного приступа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая. /ТАСС/. Мать осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко Любовь умерла в больнице Ростова-на-Дону от сердечного приступа. Об этом ТАСС сообщила супруга пилота Виктория.

«Мать Константина Ярошенко скончалась вчера от сердечного приступа в ростовской больнице», — сказала Виктория Ярошенко.

Константин Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы. В Соединенные Штаты он был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Россиянин отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

Россия неоднократно обращалась к США с просьбой выдать Ярошенко.