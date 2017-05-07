Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался один из старейших актеров мира
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Полина Гагарина назвала дочь редким именем
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
Европа в панике от количества приезжающих украинцев – эксперт
СМИ: Волочкова разделась, прикрылась любимым котом
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Лолита рассказала, почему ее мать избили в Киеве
В Сети обсудили фото обнаженной Волочковой с котом
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
14События недели в фотографиях
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
21:09 (мск), источник: БЕЛТА

Засекреченный орбитальный самолет США вернулся на Землю, проведя два года в космосе

Это не первый, а уже четвертый полет секретного воздушного судна. Первые тесты разведчика были проведены еще в 1999 году.

«Самый секретный самолет ВВС США» X-37B сегодня успешно приземлился на мысе Канаверал в штате Флорида (США), сообщают информагентства. Беспилотный воздушный разведчик провел в космосе почти два года.

X-37B Orbital Test Vehicle-4 (так выглядит полное наименование самолета) сошел с занимаемой орбиты и успешно приземлился во Флориде, проведя в космосе более 700 дней. Это не первый, а уже четвертый полет секретного воздушного судна. Первые тесты разведчика были проведены еще в 1999 году.

О целях миссии и успешности ее выполнения в ВВС США не сообщают.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Что будет с кредитами, после отмены обязательных справок о доходах?
Гороскоп на неделю с 8 по 14 мая для всех знаков зодиака
Что будет с кредитами, после отмены обязательных справок о доходах?
Московский «Спартак» стал чемпионом России по футболу
Макрон лидирует на президентских выборах во Франции
В Москве назвали главным в отношениях с США позицию Трампа
КНДР заявила о задержании гражданина США
Итальянский тренер обвинил сборную России в неуважении
Ле Пен признала поражение и поблагодарила своих сторонников
Президент Афганистана заявил об уничтожении лидера ИГИЛ в стране
Спорт
Россия громит итальянцев с рекордным для нынешнего ЧМ счетом Сборная России одержала победу со счетом 10:1
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь