Торжественная церемония открытия Евровидения-2017. Онлайн-трансляция

Перед официальной церемонией открытия все артисты и представители делегаций 42-х стран-участниц традиционно прошли по красной дорожке, расстеленной перед Мариинским дворцом. Выход представителей песенного конкурса происходил по алфавиту. Последней делегацией, появившейся на красной дорожке Евровидения-2017, была делегация представителя Украины — рок-группы O. Torvald. В конце дорожки, на крыше КВЦ «Парковый», делегации отпустили в небо флаги своих стран.

В пресс-службе конкурса сообщили, что первое шоу Евровидения-2017, во время которого выступят 18 конкурсантов первого полуфинала, состоится уже завтра, 8 мая, в 22:00. Это событие не будет транслироваться в прямом эфире, а потому все, кто купил билет, увидят выступления артистов первыми.