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21:56 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Торжественная церемония открытия Евровидения-2017. Онлайн-трансляция

В Киеве в Конгрессно-выставочном центре «Парковый» началась торжественная церемония открытия международного песенного конкурса Евровидение-2017.

Источник: "РИА Новости" Украина

Всех участников конкурса поздравили супруга президента Марина Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко и супервайзер песенного конкурса Евровидения Йон Ола Санд, передает УНИАН.

Перед официальной церемонией открытия все артисты и представители делегаций 42-х стран-участниц традиционно прошли по красной дорожке, расстеленной перед Мариинским дворцом. Выход представителей песенного конкурса происходил по алфавиту. Последней делегацией, появившейся на красной дорожке Евровидения-2017, была делегация представителя Украины — рок-группы O. Torvald. В конце дорожки, на крыше КВЦ «Парковый», делегации отпустили в небо флаги своих стран.

В пресс-службе конкурса сообщили, что первое шоу Евровидения-2017, во время которого выступят 18 конкурсантов первого полуфинала, состоится уже завтра, 8 мая, в 22:00. Это событие не будет транслироваться в прямом эфире, а потому все, кто купил билет, увидят выступления артистов первыми.

Этот концерт также называют Jury Show, потому что именно в этот вечер национальные жюри стран-участниц будут оценивать выступления конкурсантов. Их оценки в сумме с результатами телеголосования во время трансляции полуфинала, который состоится на следующий день, 9 мая, определят те 10 стран, которые пройдут в финал. Также в рамках этого шоу со своими номерами выступят представители трех стран Большой пятерки, которые уже являются финалистами.

Напомним, что полуфиналы Евровидения-2017 пройдут 9 и 11 мая. Финал — 13 мая. Главной ареной шоу выбран Международный выставочный центр.

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