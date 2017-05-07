Астрономы обнаружили гигантское кладбище умерших звезд

Звезды формируются, проходят этап развития и погибают. В некоторых случаях они находят свою гибель в черных дырах, в других случаях обращаются в прах при столкновении с огромными объектами галактик. Однако большая часть звезд попросту затухает.

В непосредственном центре Млечного Пути ученые смогли выявить область, которая представляет собой последнее пристанище для отживших свой век светил. Данное «кладбище» испускает довольно мощное и необычное рентгеновское излучение. П.

о мнению исследователей, источником подобного излучения являются белые карлики, то есть, древние звезды, которые вскоре окончательно погаснут.

Стороны подобного «места упокоения» для звезд насчитывают приблизительно 12 парсек. Один парсек соответствует 30, 8366 триллионам километров.