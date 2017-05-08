В Казани состоится фестиваль воздушных змеев
(Казань, 8 мая, «Татар-информ»).14 мая в Казани на площади у Центра семьи «Казан» пройдет фестиваль воздушных змеев.
(Казань, 8 мая, «Татар-информ»).14 мая в Казани на площади у Центра семьи «Казан» пройдет фестиваль воздушных змеев.
Летательные аппараты самых разных форм и конструкций можно будет видеть на протяжении дня — яркие, хвостатые, разных цветов и форм воздушные змеи раскрасят небо, сообщают организаторы события.
Гостей мероприятия ждут воздушные инсталляции и незабываемый дух полета, а также
После обеда участники конкурса продемонстрируют воздушных змеев, созданных специально для фестиваля. Вечером того же дня состоится награждение победителей конкурса. Зрители определят авторов лучших воздушных змеев с помощью голосования. Претенденты на победу уже сейчас могут зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля.