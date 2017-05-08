В Казани состоится фестиваль воздушных змеев

Летательные аппараты самых разных форм и конструкций можно будет видеть на протяжении дня — яркие, хвостатые, разных цветов и форм воздушные змеи раскрасят небо, сообщают организаторы события.

Гостей мероприятия ждут воздушные инсталляции и незабываемый дух полета, а также мастер-классы, на которых можно будет научиться создавать и запускать в небо своего собственного воздушного змея под руководством опытных инструкторов. Посещение мастер-классов не требует предварительной записи и доступно в течение всего дня.

После обеда участники конкурса продемонстрируют воздушных змеев, созданных специально для фестиваля. Вечером того же дня состоится награждение победителей конкурса. Зрители определят авторов лучших воздушных змеев с помощью голосования. Претенденты на победу уже сейчас могут зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля.