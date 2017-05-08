Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
СМИ: К берегам Японии прибивает корабли "призраки" с мертвецами
Полпред Путина отреагировал на закон США о проверке портов России
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Европа в панике от количества приезжающих украинцев – эксперт
СМИ: Волочкова разделась, прикрылась любимым котом
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Волочкова разделась и прикрылась любимым котом - СМИ
«Сармат» не даст США выиграть войну с РФ – СМИ
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
14События недели в фотографиях
8Дебаты Макрона и Ле Пен
9Юбилей Корейской народной армии
02:40 (мск), источник: Интерфакс

Американский космолет завершил почти двухгодичную миссию

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — В воскресенье вечером на Землю вернулся космолет НАСА X37B, который провел на орбите более 700 дней, сообщили американские ВВС.

Это новейший корабль многоразового использования, на котором отрабатываются последние технологии полета в космос. В процессе экспедиции Orbital test vehicle mission 4 попытались сократить риски и разработать технику использования космических челноков.

Предыдущая программа НАСА для кораблей многоразового использования Space Shuttle завершилась в 2011 спустя тридцать лет после начала.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Сотрудница ФБР вышла замуж за террориста из ИГ
Больше половины россиян готовы переизбрать Путина президентом
Сотрудница ФБР вышла замуж за террориста из ИГ
Московский «Спартак» стал чемпионом России по футболу
Мировые лидеры поздравили Макрона с победой на выборах
В Москве назвали главным в отношениях с США позицию Трампа
Французская полиция подавила протесты в Париже
Итальянский тренер обвинил сборную России в неуважении
Отец Ле Пен объяснил поражение своей дочери на выборах
Военные США объявили о ликвидации главаря ИГ в Афганистане
Спорт
Новое испытание Знарка: сборная России на ЧМ сыграет с немцами Хозяева успели в Кельне победить претендентов на медали из США, а затем пропустили семь шайб от шведской команды
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь