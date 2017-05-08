Американский космолет завершил почти двухгодичную миссию
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — В воскресенье вечером на Землю вернулся космолет НАСА X37B, который провел на орбите более 700 дней, сообщили американские ВВС.
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — В воскресенье вечером на Землю вернулся космолет НАСА X37B, который провел на орбите более 700 дней, сообщили американские ВВС.
Это новейший корабль многоразового использования, на котором отрабатываются последние технологии полета в космос. В процессе экспедиции Orbital test vehicle mission 4 попытались сократить риски и разработать технику использования космических челноков.
Предыдущая программа НАСА для кораблей многоразового использования Space Shuttle завершилась в 2011 спустя тридцать лет после начала.