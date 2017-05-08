Очередной показ светомузыкального шоу ко Дню Победы прошел на арке главного входа ВДНХ
На арке главного входа ВДНХ прошел очередной показ светомузыкального шоу, приуроченного ко Дню Победы. Об этом сообщили в
На арке главного входа ВДНХ прошел очередной показ светомузыкального шоу, приуроченного ко Дню Победы. Об этом сообщили в
«Все праздничные дни гости ВДНХ могут увидеть яркую проекцию, посвященную истории нашей страны в предвоенные и послевоенные годы. Световое шоу рассказывает о строительстве ВСХВ, знаковых событиях выставки, о ее возрождении после Великой Отечественной войны, о людях, чей творческий путь очень тесно связан с ВДНХ. Кадры хроники советского времени, фрагменты кинофильмов и архивные фотографии в сочетании с художественными приемами создают торжественный потрет выставки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лейтмотивом проекции стали плакаты, графические символы и орнаменты эпохи. В оригинальных коллажах использованы фрагменты агитационных и социальных плакатов, например, «Не болтай!», «Будь счастлив, родной!», «Носи с честью!», «Выбирайте достойных» и других. Для создания видеоряда использовались ранее не опубликованные кино- и фотоматериалы из закрытых архивов ВДНХ, оригинальные чертежи павильонов выставки и исторические плакаты.
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