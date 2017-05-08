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03:15 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Очередной показ светомузыкального шоу ко Дню Победы прошел на арке главного входа ВДНХ

На арке главного входа ВДНХ прошел очередной показ светомузыкального шоу, приуроченного ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

Источник: Reuters

«Все праздничные дни гости ВДНХ могут увидеть яркую проекцию, посвященную истории нашей страны в предвоенные и послевоенные годы. Световое шоу рассказывает о строительстве ВСХВ, знаковых событиях выставки, о ее возрождении после Великой Отечественной войны, о людях, чей творческий путь очень тесно связан с ВДНХ. Кадры хроники советского времени, фрагменты кинофильмов и архивные фотографии в сочетании с художественными приемами создают торжественный потрет выставки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лейтмотивом проекции стали плакаты, графические символы и орнаменты эпохи. В оригинальных коллажах использованы фрагменты агитационных и социальных плакатов, например, «Не болтай!», «Будь счастлив, родной!», «Носи с честью!», «Выбирайте достойных» и других. Для создания видеоряда использовались ранее не опубликованные кино- и фотоматериалы из закрытых архивов ВДНХ, оригинальные чертежи павильонов выставки и исторические плакаты.

В пресс-службе уточнили, что заключительное светомузыкальное шоу можно будет посмотреть 8 мая 2017 г. с 20:30 до 23:00.

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Очередной показ светомузыкального шоу ко Дню Победы прошел на арке главного входа ВДНХ
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