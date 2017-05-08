В Красноярском крае выпустили в лес выращенных в неволе маралов

Это событие ученые называют первым за 50 лет во всей стране. Дело в том, что олени — самая популярная добыча браконьеров. В последние 10 лет их численность в регионе заметно снизилась. Об этом сообщил телеканал «Вести. Красноярск».

Охотники убивают маралов не только ради мяса. Их кровь и панты ценятся в медицине, поэтому браконьеры безжалостно отстреливают животных.

«Пришла такая современная техника, что маралов просто истребили. Снегоходы, квадроциклы, нарезное оружие. Мы решили выйти на правительство Красноярского края по организации здесь заказника», — пояснил глава Балахитнского района Николай Юртаев.

Добавим, что отпущенных на волю оленей будут охранять сотрудники заказника. Они будут следить за численностью животных и оказывать им необходимую медицинскую помощь. Если эксперимент с маралами признают успешным, численность рогатых увеличат и в других районах края.