Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался один из старейших актеров мира
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Благородные девицы: необычные судьбы выпускниц СмольногоИнститут, созданный скорее в экспериментальном порядке, просуществовал почти полтора столетия, дав начало всему женскому образованию в России
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Европа в панике от количества приезжающих украинцев – эксперт
СМИ: Волочкова разделась, прикрылась любимым котом
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Волочкова разделась и прикрылась любимым котом - СМИ
«Сармат» не даст США выиграть войну с РФ – СМИ
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12Бал Met Gala 2017
11Подготовка техники к Параду Победы
10:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае выпустили в лес выращенных в неволе маралов

В Балахтинском районе Красноярского края зоологи выпустили на волю маралов, выращенных в неволе.

Это событие ученые называют первым за 50 лет во всей стране. Дело в том, что олени — самая популярная добыча браконьеров. В последние 10 лет их численность в регионе заметно снизилась. Об этом сообщил телеканал «Вести. Красноярск».

Охотники убивают маралов не только ради мяса. Их кровь и панты ценятся в медицине, поэтому браконьеры безжалостно отстреливают животных.

«Пришла такая современная техника, что маралов просто истребили. Снегоходы, квадроциклы, нарезное оружие. Мы решили выйти на правительство Красноярского края по организации здесь заказника», — пояснил глава Балахитнского района Николай Юртаев.

Добавим, что отпущенных на волю оленей будут охранять сотрудники заказника. Они будут следить за численностью животных и оказывать им необходимую медицинскую помощь. Если эксперимент с маралами признают успешным, численность рогатых увеличат и в других районах края.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Канск затянуло дымом от горящей пилорамы
МВД Франции опубликовало окончательные результаты выборов
Пентагон одобрил выделение 8 млрд на военное присутствие в Азии
Россияне сыграют с немцами накануне Дня Победы на ЧМ по хоккею
Путин навестил своего бывшего руководителя из ГДР
СМИ узнали о связях компаний из Китая и КНДР в обход санкций
Экс-капитан «Спартака» озвучил факторы чемпионства клуба
Губернатор Техаса запретил в штате «города-убежища» для беженцев
Спорт
Шестнадцать лет спустя: ФК «Спартак» выиграл ЧР в 10-й раз Предыдущий успех «красно-белых» в первенстве страны датирован 2001 годом — два чемпионских титула разделили между собой почти 16 лет
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь