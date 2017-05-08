Чрезвычайные службы Хабаровска в повышенной готовности

На период выходных и праздничных дней все подразделения МЧС России Хабаровского края переведены в режим повышенной готовности. Сотрудники «чрезвычайного» ведомства следят за соблюдением мер пожарной безопасности в местах массового отдыха людей.

В течение майских праздников инспекторы государственного пожарного надзора ежедневно проводят профилактические рейды по дачным и садоводческим обществам, проводят разъяснительную работу. В случае выявления нарушителей, они привлекаются к административной ответственности. Напомним, то на территории края сейчас действует особый противопожарный режим, который запрещает разводить и разжигать костры, сжигать траву и мусор.

В свою очередь, государственные инспекторы по маломерным судам проводят патрулирование на водных объектах, следя за соблюдением требований безопасности на воде владельцами маломерных судов.

9 мая на время прохождения торжественного парада на площади Ленина, шествия «Бессмертного полка», а также массовых праздничных гуляний во всех местах организовано дежурство пожарно-спасательной техники, сотрудников ведомства.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается к жителям и гостям края с убедительной просьбой соблюдать меры безопасности, чтобы не омрачить праздничное настроение. Будьте особенно внимательными за пределами населенных пунктов, выезжая на пикники, дачные участки! Соблюдайте осторожность при обращении с открытым огнём, соблюдайте меры безопасности, находясь на катерах и лодках! Не оставляйте детей одних без присмотра!