В Китае создали программу для предотвращения утечек с телефонов солдат

Как пишет China News, программу можно устанавливать и удалять дистанционно, c ее помощью можно запретить доступ к определенным вебсайтам, устанавливать ограничения на часы пользования и отслеживать определенные слова.
Программа автоматически будут отправлять сообщения, если зафиксирует любое нарушение установленных правил пользования интернетом.
Кроме того, программа позволяет отслеживать номер телефона каждого пользователя и модель телефона.
В настоящее время программа находится на стадии тестирования.
Отмечается, что одной из главный целей разработки этой программы является разрешение вопросов, связанных с рисками утечки конфиденциальной информации. Как отмечает агентство, в прошлом ограничения на пользование мобильными телефонами были причиной жалоб китайских военнослужащих.