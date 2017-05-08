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07:24 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Патриотический заплыв по пути святителя Иннокентия стартовал в Иркутске

Старт акции «Объединяя континенты» дали 7 мая.

Патриотический заплыв по пути Святителя Иннокентия (Вениаминова) «Объединяя континенты» стартовал 7 мая в Иркутске при поддержке Законодательного собрания Приангарья. Поприветствовать участников заплыва пришли председатель областного парламента Сергей Брилка и депутат Дмитрий Ершов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального ЗакСа.

Патриотический эстафетный заплыв, стартовавший в Иркутске, продолжится в Якутске, Благовещенске, на Сахалине, в Петропавловске-Камчатском, на Аляске и завершится заплывом в Беринговом проливе. Акция приурочена к 220-летию со дня рождения и 40-летию со дня канонизации Русской православной церковью Святителя Иннокентия (Вениаминова), уроженца села Анга Качугского района. 186 лет назад будущий митрополит Московский и Коломенский, а тогда священник Благовещенского храма Иркутска Иннокентий по благословению Иркутского владыки был направлен для служения на Аляску.

Мероприятие началось в Михаило-Архангельском Харлампиевском храме Иркутска, где для спортсменов прошел молебен, оттуда участники крестным ходом прошли до бульвара Гагарина, где состоялся заплыв протяженностью 220 метров. Участниками заплыва стали не только иркутяне, но и представители других регионов, самый старший из них — 88-летний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Шатков из Благовещенска.

Приветствуя собравшихся, Сергей Брилка от имени депутатов Законодательного собрания Иркутской области поблагодарил организаторов заплыва.

«Наш величайший земляк Святитель Иннокентий был не только миссионером, но и большим ученым, он автор многочисленных работ о флоре и фауне Сибири, Камчатки, Дальнего Востока, Аляски. Его жизненный путь был непростым, но он смог преодолеть все трудности и окончил его в сане Митрополита Московского и Коломенского, прославив свой родной край и страну», — подчеркнул Сергей Брилка.

Он отметил, что в этом году проводится целый ряд мероприятий, посвященных Святителю Иннокентию. На особом контроле областного парламента — строительство культурно-просветительского центра имени Иннокентия Вениаминова в Анге.

Участников также поприветствовали настоятель Хапрлампиевского храма Отец Евгений, начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников, один из организаторов, руководитель ассоциации холодового плавания России Александр Брылин, руководитель Восточно-Сибирской ассоциации полярников Вадим Писаревский.

Напомним, в министерстве культуры Российской Федерации создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 220-летию со дня рождения Святителя Иннокентия и 40-летию его канонизации. Оргкомитет возглавил первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов.

Справка: Святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский и Коломенский (26 августа 1797 года — 31 марта 1879 года). Родился в селе Анга Иркутской области. Стал первым православным епископом Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки, сподвижник генерал-губернатора Восточной Сибири графа Н. Н. Муравьева-Амурского в освоении Дальнего Востока и просвещении его коренных народов.

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