Патриотический заплыв по пути святителя Иннокентия стартовал в Иркутске
Старт акции «Объединяя континенты» дали 7 мая.
Старт акции «Объединяя континенты» дали 7 мая.
Патриотический заплыв по пути Святителя Иннокентия (Вениаминова) «Объединяя континенты» стартовал 7 мая в Иркутске при поддержке Законодательного собрания Приангарья. Поприветствовать участников заплыва пришли председатель областного парламента Сергей Брилка и депутат Дмитрий Ершов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Патриотический эстафетный заплыв, стартовавший в Иркутске, продолжится в Якутске, Благовещенске, на Сахалине, в
Мероприятие началось в
Приветствуя собравшихся, Сергей Брилка от имени депутатов Законодательного собрания Иркутской области поблагодарил организаторов заплыва.
«Наш величайший земляк Святитель Иннокентий был не только миссионером, но и большим ученым, он автор многочисленных работ о флоре и фауне Сибири, Камчатки, Дальнего Востока, Аляски. Его жизненный путь был непростым, но он смог преодолеть все трудности и окончил его в сане Митрополита Московского и Коломенского, прославив свой родной край и страну», — подчеркнул Сергей Брилка.
Он отметил, что в этом году проводится целый ряд мероприятий, посвященных Святителю Иннокентию. На особом контроле областного парламента — строительство
Участников также поприветствовали настоятель Хапрлампиевского храма Отец Евгений, начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников, один из организаторов, руководитель ассоциации холодового плавания России Александр Брылин, руководитель
Напомним, в министерстве культуры Российской Федерации создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 220-летию со дня рождения Святителя Иннокентия и 40-летию его канонизации. Оргкомитет возглавил первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов.
Справка: Святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский и Коломенский (26 августа 1797 года — 31 марта 1879 года). Родился в селе Анга Иркутской области. Стал первым православным епископом Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки, сподвижник