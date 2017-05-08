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08:24 (мск), источник: Sputniknews.kz

Дождливая погода ожидается в Казахстане

Гроза пройдет в ряде областей Казахстана, также усилится ветер местами до 28 метров в секунду.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 8 мая — Sputnik. Неустойчивая погода с дождем, грозами и усилением ветра ожидается в Казахстане в понедельник, 8 мая, сообщает «Казгидромет».

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В Северо-Казахстанской области ночью ожидается усиление ветра 15−20, местами порывы 23−28 м/с, местами гроза, днем — местами ветер 15−20 м/с.

В Южно-Казахстанской области ожидается при грозе усиление ветра до 15−20 м/с.

В Костанайской, Карагандинской, днем в Мангыстауской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15−20 м/с. В Акмолинской, Павлодарской областях местами усилится ветер до 15−20 м/с.

Ночью в Жамбылской, днем в Алматинской, Кызылординской, Атырауской областях местами ожидается гроза. Ночью и утром в Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман.

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