Дождливая погода ожидается в Казахстане

АСТАНА, 8 мая — Sputnik. Неустойчивая погода с дождем, грозами и усилением ветра ожидается в Казахстане в понедельник, 8 мая, сообщает «Казгидромет».

Пожар на берегу Каспия не прекращается третий день

В Северо-Казахстанской области ночью ожидается усиление ветра 15−20, местами порывы 23−28 м/с, местами гроза, днем — местами ветер 15−20 м/с.

В Южно-Казахстанской области ожидается при грозе усиление ветра до 15−20 м/с.

В Костанайской, Карагандинской, днем в Мангыстауской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15−20 м/с. В Акмолинской, Павлодарской областях местами усилится ветер до 15−20 м/с.