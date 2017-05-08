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10:42 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае пропали ещё два подростка

В Красноярском крае разыскивают ещё двух подростков, сообщается в группе «Поиска пропавших детей».

Источник: Аргументы и факты

В Минусинске ещё 28 апреля 2017 года из дома ушёл 16-летний Данил Данченко. На вид около 16−17 лет, рост 160−170 см, телосложение слабое, фигура худощавая, волосы светло-русые, короткие, лицо европейского типа. Был одет в вязаную шапку белого цвета, пуховик черный с капюшоном, черные джинсы, кроссовки темно-синие с красными вставками.

По имеющейся информации подросток может находиться в любом городе Красноярского края так и за его пределами.

30 апреля около 14 часов из дома в г. Сосновоборске вышел Степанов Данил. И с тех пор местонахождение 17-летнего подростка неизвестно. Худощавый, рост 163 см, глаза серые, волосы русые, правое веко приопущено, есть шрам от аппендицита.

Бы одет в парку светло-коричневая с темно-синими вставками, черные спортивные трико, темно-синие кроссовки. При себе имел паспорт и немного денег.

Всех, кому известно местонахождение пропавшего, просим сообщить по телефонам: 83913120286 — полиция, 89509966066 — волонтеры.

Напомним, пропавший 19 апреля 15-летний подросток из Железногорска найден живым, а 16-летний в п. Сухое Озеро Минусинском — мёртв.

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