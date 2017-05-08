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07:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Трехэтажную школу за 703 млн рублей построят в Ангарске

Соответствующий аукцион разместили на сайте госзакупок.

Источник: IrkutskMedia.ru

Администрация Ангарска объявила аукцион на строительство трехэтажной школы на 725 мест. Начальная цена контракта составляет чуть более 703 млн рублей. Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок РФ. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Согласно конкурсной документации, трехэтажная школа, состоящая из восьми блоков, будет построена в микрорайоне Кирой города нефтехимиков. Подрядчик должен выполнить работы в течение полутора лет.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 мая. Проведение аукциона назначено на 1 июня.

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