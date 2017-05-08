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07:19 (мск), источник: Вести Приморье

Очень сильный ливневый дождь возможен во Владивостоке в конце недели

Сегодня, 8 мая, во Владивостоке ожидается плюс 14—10 °C, без осадков, умеренный ветер.

Очень сильный ливневый дождь ожидается в ночь на субботу, 13 мая во Владивостоке. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на сайт «Маглипогода».

Сегодня, 8 мая, во Владивостоке ожидается плюс 14—10 °C, без осадков, умеренный ветер.

Завтра, 9 мая: плюс 9—14 °C, без осадков, умеренный ветер.

В среду и четверг — облачно, преимущественно без осадков. В пятницу возможен дождь, гроза. В ночь на субботу — очень сильный ливневый дождь. За 6 часов ожидается выпадение 29 мм воды.

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