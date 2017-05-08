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07:17 (мск), источник: ДЕЙТА

Победный заплыв состоялся во Владивостоке

Сегодня во Владивостоке, на акватории Амурского залива состоялся Победный заплыв, сообщает ИА «Дейта». Организаторами мероприятия выступили федерация подводного спорта Приморского края (ФПС ПК) и спортивные органы ТОФ.

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20
фотографий
20
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В заплыве смогли принять участие все желающие — военнослужащие ТОФ, члены их семей, гости из КНР и любители плавания. Длина дистанции — от пятисот до тысячи метров в зависимости от возраста и подготовленности спортсменов.

Перед заплывом прошли показательные выступления военных, всех участников заплыва и зрителей ждали угощения.

Вода еще достаточно холодная — не более 8−10 градусов тепла, а на берегу — сильный порывистый ветер и организаторы рекомендовали использовать гидрокостюмы, но, как сообщает корреспондент ИА «Дейта», немало участников пренебрегли этим советом.

Всем участникам вручат медаль и памятный диплом.

Напомним, что 24 июня во Владивостоке состоится пятый по счету марафонский заплыв через Амурский залив, организатором которого выступает ФПС ПК. Подробно ознакомиться с условиями участия в заплыве и пройти онлайн-регистрацию можно на официальном сайте Марафонского заплыва через Амурский залив.

Дарья Смелая.

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