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09:44 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Ученые спрогнозировали, как изменится Земля через 100 лет

Ученые говорят, что через 100 лет исчезнут многие виды животных и растений на суше.

Источник: Telegraf.com.ua

Специалисты NASA провели теоретическое моделирование разнообразных климатических процессов и показали общественности, как будет выглядеть наша планета через 100 лет.

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По мнению специалистов, столетия будет достаточно, чтобы Земля существенно преобразилась, а условия для жизни наших потомков изменились в худшую сторону, передает U-News.

Как говорят ученые, глобальное потепление приведет к тому, что ледники будут таять все стремительнее, вследствие чего уровень мирового океана повысится и в конце концов начнет поглощать огромные территории. Кроме того, глобальное потепление приведет к увеличению количества природных катаклизмов.

Торнадо, землетрясения, мощные шторма и лесные пожары станут обычным явлением. В некоторых регионах будет наблюдаться постоянная засуха, в результате чего они станут непригодны для жизни и породят армию беженцев, которые будут перемещаться в места с более благоприятными условиями для жизни.

Повышение уровня углекислого газа в атмосфере Земли уничтожит значительную часть коралловых рифов, вследствие чего серьезно изменятся океанские экосистемы.

Кроме того, исчезнут многие виды животных и растений на суше. Однако специалисты полагают, что ситуацию можно изменить.

Возможно, ученые создадут новые технологии, которые позволят снизить концентрацию углекислого газа в атмосфере, благодаря чему глобальное потепление отступит.

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