Где получить казахстанскую ленту Победы

АСТАНА, 8 мая — Sputnik. В Астане в пяти точках города ведется бесплатная раздача лент Победы, сообщает официальный сайт столицы.

В Астане прошёл самый масштабный парад в истории страны

Акция «Лента Победы» началась 6 мая и продлится до 9 мая включительно. Всего планируется раздать 100 тысяч лент.

Раздача лент организована ежедневно с 10:30 до 18:30 на площади у монумента «Байтерек», перед торгово-развлекательным центром «Хан Шатыр», на городской площади, в студенческом парке и в торгово-развлекательном центре «MegaSilkWay».

Казахстанская лента Победы была разработана в 2015 году. Именно ее на праздновании Дня Победы используют как аналог Георгиевской ленты.

На шелковую ленту голубого цвета нанесен казахский орнамент и изображен Орден Отечественной войны. Также на ней надпись — «9 Мамыр — Жеңіс күні. 1941−1945 жылдар».