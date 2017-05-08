Где получить казахстанскую ленту Победы
Акция «Лента Победы» стартовала в Казахстане, в столице раздача казахстанских символов Победы ведется в пяти точках города.
Акция «Лента Победы» стартовала в Казахстане, в столице раздача казахстанских символов Победы ведется в пяти точках города.
АСТАНА, 8 мая — Sputnik. В Астане в пяти точках города ведется бесплатная раздача лент Победы, сообщает официальный сайт столицы.
Акция «Лента Победы» началась 6 мая и продлится до 9 мая включительно. Всего планируется раздать 100 тысяч лент.
Раздача лент организована ежедневно с 10:30 до 18:30 на площади у монумента «Байтерек», перед
Казахстанская лента Победы была разработана в 2015 году. Именно ее на праздновании Дня Победы используют как аналог Георгиевской ленты.
На шелковую ленту голубого цвета нанесен казахский орнамент и изображен Орден Отечественной войны. Также на ней надпись — «9 Мамыр — Жеңіс күні. 1941−1945 жылдар».