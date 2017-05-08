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12:36 (мск), источник: Sputnik.md

Будут ли спекулянты этим летом взвинчивать цены на фрукты и овощи

Эксперт в области сельского хозяйства прокомментировал для Sputnik, как быстро Молдова «придет в себя» после апрельских снегопадов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Снег в конце апреля буквально «свалился на голову» отечественным фермерам, которые итак еле сводят концы с концами. По всем телеканалам облетели телесюжеты о том, как сильно были повреждены молодые сады — обломанные ветви деревьев, повреждённые соцветия. Без слез на молдавские сады нельзя было смотреть. Однако, как выяснилось, урон от стихии оказался преувеличенным.

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«Потери, на первый взгляд, должны были быть большими, я бы сказал катастрофическими. Но все обошлось “малой кровью”. А все потому, что, к счастью, не было слишком высоких температур», — прокомментировал для Sputnik эксперт в области сельского хозяйства Виорел Киврига.

По его словам, больше всего пострадали косточковые, местами орех, практически уничтоженными оказались насаждения рапса. Однако говорить о том, что резко взлетят цены на фрукты и овощи, — преждевременно.

«Дело в том, что деревья не цветут два-три дня, соцветия не были полностью уничтожены. Да, снегопад сократил определенную часть урожая. Но не весь, остались целыми другие деревья», — пояснил Киврига.

В этом году, правда, остро встанет вопрос по качеству, так как вероятнее всего из-за обильных осадков в Молдове возрастет количество вредных насекомых.

При этом, по мнению эксперта, страна не будет испытывать острого дефицита в свежих фруктах и овощах.

«Рынок всегда живо реагирует на подобные вещи. Я думаю, что соседние страны, в основном балканские, а это Болгария, та же Румыния восполнят недостаток некоторых культур», — рассуждает эксперт.

«Конечно, некоторые перекупщики попробуют воспользоваться ситуацией, вероятно, вырастут цены, но не думаю, что в два-три раза. Мой прогноз — рост составит от 5 до 10 процентов», — заключил Киврига.

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