Будут ли спекулянты этим летом взвинчивать цены на фрукты и овощи
Эксперт в области сельского хозяйства прокомментировал для Sputnik, как быстро Молдова «придет в себя» после апрельских снегопадов.
Эксперт в области сельского хозяйства прокомментировал для Sputnik, как быстро Молдова «придет в себя» после апрельских снегопадов.
КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Снег в конце апреля буквально «свалился на голову» отечественным фермерам, которые итак еле сводят концы с концами. По всем телеканалам облетели телесюжеты о том, как сильно были повреждены молодые сады — обломанные ветви деревьев, повреждённые соцветия. Без слез на молдавские сады нельзя было смотреть. Однако, как выяснилось, урон от стихии оказался преувеличенным.
«Потери, на первый взгляд, должны были быть большими, я бы сказал катастрофическими. Но все обошлось “малой кровью”. А все потому, что, к счастью, не было слишком высоких температур», — прокомментировал для Sputnik эксперт в области сельского хозяйства Виорел Киврига.
По его словам, больше всего пострадали косточковые, местами орех, практически уничтоженными оказались насаждения рапса. Однако говорить о том, что резко взлетят цены на фрукты и овощи, — преждевременно.
«Дело в том, что деревья не цветут
В этом году, правда, остро встанет вопрос по качеству, так как вероятнее всего
При этом, по мнению эксперта, страна не будет испытывать острого дефицита в свежих фруктах и овощах.
«Рынок всегда живо реагирует на подобные вещи. Я думаю, что соседние страны, в основном балканские, а это Болгария, та же Румыния восполнят недостаток некоторых культур», — рассуждает эксперт.
«Конечно, некоторые перекупщики попробуют воспользоваться ситуацией, вероятно, вырастут цены, но не думаю, что в