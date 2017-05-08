В некоторых домах Уфы пройдет плановое отключение электроэнергии
На сайте администрации города опубликованы адреса, где пройдет плановое отключение электроэнергии в связи с ремонтными работами в РУ-0,4/6 кВ ТП-743, ПО УГЭС ЮРЭС.
На сайте администрации города опубликованы адреса, где пройдет плановое отключение электроэнергии в связи с ремонтными работами в РУ-0,4/6 кВ ТП-743, ПО УГЭС ЮРЭС.
Так, 10 мая 2017 года с 09.00 часов до 17.00 часов будет отключение электроэнергии по адресам: ул. Цюрупы, 91, 93, ул. Революционная, 32, 34.