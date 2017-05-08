От «Комбата» до захвата Рейхстага: архивы Великой Отечественной войны

Событиям Великой Отечественной войны посвящено огромное количество фильмов, но далеко не каждая художественная картина способна передать атмосферу архивных съемок и впечатления людей, находившихся непосредственно в зоне конфликта.

Битва на Курской дуге, разрушенные памятники, митинг у Бранденбургских ворот в Берлине, поднятое над Рейхстагом Знамя Победы — фотографии этих и других событий плотно вошли в историю крупнейшей войны.

«Напишешь правду — не поверят»: истории ветеранов