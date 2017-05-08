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16:37 (мск), источник: Известия.Ру

От «Комбата» до захвата Рейхстага: архивы Великой Отечественной войны

10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами.

Источник: Известия
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Событиям Великой Отечественной войны посвящено огромное количество фильмов, но далеко не каждая художественная картина способна передать атмосферу архивных съемок и впечатления людей, находившихся непосредственно в зоне конфликта.

Битва на Курской дуге, разрушенные памятники, митинг у Бранденбургских ворот в Берлине, поднятое над Рейхстагом Знамя Победы — фотографии этих и других событий плотно вошли в историю крупнейшей войны.

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