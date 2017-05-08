От «Комбата» до захвата Рейхстага: архивы Великой Отечественной войны
10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами.
10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами.
Событиям Великой Отечественной войны посвящено огромное количество фильмов, но далеко не каждая художественная картина способна передать атмосферу архивных съемок и впечатления людей, находившихся непосредственно в зоне конфликта.
Битва на Курской дуге, разрушенные памятники, митинг у Бранденбургских ворот в Берлине, поднятое над Рейхстагом Знамя Победы — фотографии этих и других событий плотно вошли в историю крупнейшей войны.