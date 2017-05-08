Радисты прошли традиционным шествием по Екатеринбургу

Единственный раз в связи с техническими работами у памятника Попову, было решено отменить уже запланированное мероприятие. С этой целью в районе пересечения проспекта Ленина с улицей Гагарина колону встретил ректор УГТУ-УПИ Станислав Набойченко. Он попытался убедить студентов хотя бы единожды отменить свой праздничный марш. После непродолжительной паузы шествие продолжилось — колону вел Набойченко, что само по себе явилось символом официального признания институтом традиции.

Традиция зародилась еще в 80-е годы, когда студенты отрядов «Импульс» и «Вега» ежегодно 7 мая проходили от общежития факультета до памятника изобретателю радио. Около 10 лет шествия проходили незамеченными даже для руководства факультета, пока в 1994 году, согласно городской легенде, не перегородили дорогу кортежу мэра города Аркадия Чернецкого, после чего около 20 студентов были задержаны ОМОН. Со следующего года шествие радистов было оформлено официально и стало проходить при поддержке администрации вуза и факультета.

В этом году — на 65-ую годовщину РТФ, шествие снова оказалось под угрозой, но нынешний ректор предпочел не вмешиваться в ситуацию — он вообще отправился в отпуск. В связи с возросшей угрозой террористических актов были ужесточены требования к проведению массовых мероприятий, в частности, для шествия радистов требовалось перекрытие поперечных дорог автобусами. Вуз объявил, что необходимых средств у него нет и шествие отменятся.

Речь шла о 300 тыс. рублей, что не выглядит неподъемной суммой для федерального вуза, ректор которого зарабатывает 300 тыс. руб. в неделю: доход ректора вуза Виктора Кокшарова в 2015 году, согласно декларации, составил 12, script', то есть, чуть больше 1 млн руб. в месяц. А председателем Наблюдательного совета УрФУ, например, является один из богатейший людей России Дмитрий Пумпянский. По версии издания Forbes, Пумпянский занимает 64 строчку рейтинга ТОП-200 российских богачей. Его состояние оценивается в 1,4 млрд долларов США. Кроме того, среди выпускников радиофака много влиятельных и состоятельных людей. Например, первый вице-губернатор Владимир Тунгусов, который по итогам прошлого года стал самым богатым членом свердловского кабмина. Согласно его декларации за 2016 год, Тунгусов заработал чуть более 23 млн руб. Сенатор Эдуард Россель — выпускник аспирантуры УПИ, а кроме того — почетный доктор университета, получивший диплом, мантию и академическую шапочку лично из рук Кокшарова, задекларировал в нынешнем году 12,5 млн руб. дохода. Заканчивал УПИ и другой свердловский сенатор Аркадий Чернецкий, зарабатывающий, согласно свежей декларации, 6,6 млн и обладающий огромным аппаратным весом в городе.

Студенты решили пройти без согласования — как в 80-е, когда традиция только зарождалась, но, к счастью, один из выпускников предложил помощь в предоставлении автобусов, и шествие разрешили провести официально.