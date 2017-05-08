В Оханске не организован сбор ламп, содержащих ртуть
Нарушение законодательства при обращении с отходами I и II классов опасности обнаружила прокуратура Оханского района Пермского края, сообщает
Нарушение законодательства при обращении с отходами I и II классов опасности обнаружила прокуратура Оханского района Пермского края, сообщает
Она установила, что на территории района органы местного самоуправления не организовали сбор и определили место размещения отработанных ртутьсодержащих ламп.
По результатам проверки прокурор района внёс представления главам восьми муниципальных образований района.