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14:36 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Оханске не организован сбор ламп, содержащих ртуть

Нарушение законодательства при обращении с отходами I и II классов опасности обнаружила прокуратура Оханского района Пермского края, сообщает пресс-служба ведомства.

Она установила, что на территории района органы местного самоуправления не организовали сбор и определили место размещения отработанных ртутьсодержащих ламп.

По результатам проверки прокурор района внёс представления главам восьми муниципальных образований района.

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