В каких домах в Воронеже с 10 по 12 мая отключат горячую воду

Ограничение связано с тем, что компании, занимающиеся обслуживанием городских теплосетей, проводят плановые работы.

Первые опрессовки теплотрасс прошли в период со 2 по 6 мая. Планируется, что за май работы проведут по всему городу. Следующее отключение горячей воды в ряде воронежских домов запланировано на 16 мая. Подробный перечень будет опубликован позднее.

Центральный район

ул. Карла Маркса: 116а.

ул. Кольцовская: 46, 46а.

Коминтерновский район

Б. Победы: 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20,21, 23а, 22, 24, 25, 26, 28, 29а, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 45а, 47, 48а, 49, 50, 50а, 50б, 50 В, 51, 51а.

ул. Генерала Лизюкова: 3, 6, 8, 8а, 9, 10,12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 27,29, 31,32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 61 В, 63, 65, 66, 66а, 67, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105.

ул. Жукова: 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9.

ул. 60-й Армии: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 21, 22а, 22б, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 31.

Московский пр-т: 82, 90, 90а, 91, 92, 92а, 92б, 93, 93/2, 94, 95, 96а, 97а, 98, 99, 100, 101, 102, 104,104а, 104б, 104 В, 105, 109, 109/1, 109а, 110а, 110б, 110 В, 110 г, 110д, 110е, 110и, 110 л, 110е, 111, 112, 113, 114.

ул. Шишкова: 73, 75, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107, 107а.

ул. Хользунова: 3, 5, 7, 9, 10, 10б, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 40б, 40 В, 40д, 42 (общ.), 44 (общ.), 46 (общ.), 50 (общ.), 54, 58, 60, 60б, 64, 66, 68, 70а, 72, 72а, 72б, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 98 В, 100, 100 В, 102, 102 В, 107, 108, 109, 110, 110 В, 111, 112, 112 В, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125.

ул. Владимира Невского: 1,1а, 1 В, 3, 4, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13, 13б, 15, 15а, 16, 17, 18, 19а, 20, 22, 22/1, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/10, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 35, 36, 36а, 38а, 38б, 40, 44, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 49.

ул. А. Овсеенко: 15, 19, 21, 23, 23а, 25а, 29,31, 31а, 35, 35 В, 48а.

ул. Новгородская: 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141.

пер. Ученический: 5.

ул. 60 лет ВЛКСМ: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29.

ул. Беговая: 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172.

пер. Славы: 3а, 5.

Ленинский район

ул. III Интернационала: 35, 57, 59.

ул. 9 Января: 32.

ул. 40 лет Октября: 2, 8, 10, 12, 14.

ул. Бакунина: 24, 41, 43, 45, 47.

ул. Войкова: 6, 17, 19.

ул. Донбасская: 1, 3.

ул. Куколкина: 33.

ул. Никитинская: 49, 49а.

ул. Свободы: 22.

ул. Фридриха Энгельса: 74.

ул. Тепличная: 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28.

ул. Берег реки Дон: 8, 10, 11, 18, 23, 24, 26, 40, 42, 44.

Железнодорожный район

ул. Артамонова: 2а, 6а, 7,8а, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38 В, 40, 42.

ул. Архитектора Троицкого: 3, 5, 8.

ул. Богдана Хмельницкого: 19а, 20/1,30а, 50б, 54б, 64, 66, 68.

Левобережный район (с. Масловка)

ул. Айвазовского: 2а.

ул. Баррикадная: 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 19, 23, 26, 28, 29а, 30, 35, 37, 41.

ул. Волгоградская: 47, 49, 51.

ул. Иркутская: 15а.

ул. Писарева: 1а, 3а, 11а, 13а, 17а, 17б, 17 В, 19а.

ул. Туполева: 1,2а, 3,3а, 3б, 3 В, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13б, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31б, 38.

ул. Циолковского: 31, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 129.